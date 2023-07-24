Tenis topu neden tüylüdür? Bu mantık çok şaşırtacak... Tenis toplarındaki tüylü dokunun sebebini hiç merak ettiniz mi... Meğer o tüyler bakın ne işe yarıyormuş!

Tenis topları, adı üstünde tenis sporu için dizayn edilmiştir. Yönetmeliğe uygun olması gereken oyunlarda tenis topları için belli başlı boyut, ağırlık, deformasyon ve zıplama kriterleri vardır. Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) resmî çapı 65,41-68,58 mm olarak açıklamıştır. Toplar 56.0 ve 59.4 arasında olmalıdır. Sarı ve beyaz renkler ABD Tenis Federasyonu'nun(USTA) onayladığı tek renklerdir. Tenis toplarına dair dikkat çeken bir detay, tüylü dokuya sahip olmasıdır. Keçe, yün karışımı bir dokusu olan topların neden bu şekilde üretildiği merak konusudur. Çok mantıklı Tenis topları havayla doldurulmuşlardır ve geliştirilmiş keçe maddesiyle kaplıdırlar. Ayrıca, bazı üreticiler içinde polistirenden yapılma küçük topun bulunduğu tenis topları yapmıştır. Keçe akışkan dinamiğindeki sınır tabaka hızını geciktirir bu sayede aerodinamik sürüklenme kuvveti azalır ve topa daha iyi vuruş özelliği kazandırır.