Tereyağından üretiliyor; faydasını beşe katlıyor...

Yağmur Dinç

Göçebe Türklerden bu günlere kadar üretimi devam eden tereyağı, yemeklere muhteşem bir lezzet katıyor.

İster kahvaltı, ister akşam yemeği; tereyağı kendine mutlaka bir yer buluyor.

Uzmanlar tarafından sağlıklı bir hayvansal yağ olarak görülen tereyağı, doğal üretildiği sürece tavsiye ediliyor.

Şimdilerde ise hem lezzetini hem de faydasını arttıran bir yöntem gündemde.

TEREYAĞININ ÜST LEVELİ

Hem lezzeti hem de sağlık açısından sunduğu avantajlarla dikkat çeken sade yağ, son yıllarda dünya genelinde popülerliğini artırıyor.

Sade yağ, tereyağının yavaş yavaş ısıtılarak içindeki suyun ve süt katılarının ayrılmasıyla elde edilen saf bir yağdır.

FAYDALARI İNANILMAZ

Tereyağı süt katıları ve proteinlerini içerirken, sade yağ bunlardan arındırılmıştır.

Sade yağ, tereyağının aksine su ve süt katıları içermediği için daha uzun süre bozulmadan saklanabilir.

Sade yağ, konsantre bir yapıya sahip olduğu için tereyağına göre daha fazla A, D, E ve K vitaminleri içerir.

Ayurvedik tıpta, sade yağın toksinleri temizlemek ve karaciğeri desteklemek için kullanıldığı bilinir.

Sade yağ, özellikle kalitesi düşük tereyağlarına kıyasla daha temiz ve saf bir yağ olarak ön plana çıkar.