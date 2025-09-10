Terlikle araba kullanmak yasak mı? İşte yanıtı...

Sıcak havalarda sürücüler genellikle rahatlığı tercih ederek terlik giymeyi seçiyor.

Ancak terlikle araba kullanmak hem güvenlik hem de yasal açıdan merak edilen bir konu.

Peki, sürüş sırasında terlik giymek güvenli mi? Yasal olarak terlikle araba kullanmak yasak mı? İşte detaylar…

Türkiye'de karayolları mevzuatına göre, sürücülerin araç kullanırken ayaklarının pedalları tam olarak kontrol edebilecek durumda olması gerekir.

Ancak mevzuatta doğrudan "terlikle araç kullanmak yasaktır" şeklinde bir ifade bulunmamaktadır. Yani resmi olarak terlikle araç kullanmak yasak değil.

Terliklerin kaygan tabanı ve bağcık eksikliği, ani fren veya gaz tepkilerinde kaymaya neden olabilir. Bu durum kazalara yol açabileceği için uzmanlar terlik yerine kapalı ve ayağı tam saran ayakkabıların tercih edilmesini öneriyor.

Sonuç olarak terlikle araba kullanmak yasak olmasa da güvenli sürüş açısından önerilmiyor.

Sürüş sırasında ayağınızı pedallar üzerinde tam kontrol sağlayacak uygun ayakkabılar giymek her zaman en doğru tercih.