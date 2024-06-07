Tesisatçılar uyardı! Lavaboya onu dökmek adeta tıkaç tıkıyor… Evlerde sık vakit geçiren noktalardan biri de mutfaktır. Mutfakta hemen her şeyde en çok kullanılan alan olan lavabolar zaman zaman tıkanma sorunu ile karşı karşıya bırakabilir. Tesisatçılar lavaboya dökülmemesi gerekenler konusunda uyarıda bulundu. Bakın neleri asla dökmemiz gerekiyormuş…

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Mutfaklarda başımıza gelen en can sıkıcı olan sorunların başında lavabo tıkanmaları gelir. Tıkanıklıklar aynı zamanda kötü kokuya da neden olurlar.

Birçok şeyin döküldüğü alanlar olan lavaboların sıklıkla tıkanıklık sorunları ile karşılaşmasında ise o atıklar ilk sıralarda yer alır.

Tesisatçılar ise bu konuda uyarılarda bulundu. O atıklar lavabonuzda adeta tıkaç görevi gördüğünden asla dökmemeniz gerekiyor.

Bakın hangi atıklar kesinlikle lavaboya dökülmemesi gerekiyor…

Yemek yedikten sonra sıra temizliğe geldiğinde bir dizi bulaşık lavaboda öylece sizi bekler. Çeşitli yemek artıklarının bulunduğu bulaşıklar lavaboda temizlenirken birçok şeyde lavaboya dökülür.

Dökülen bu atıklar arasında özellikle tencere altlarında kalan yağlar birçok sıvı atıkta olduğu gibi lavaboya dökülebilir. Ancak lavaboya döktüğünüz yağ tıkanmalarda ki en büyük sebepler arasındadır.

Lavaboya döktüğünüz yağlar sandığınızın aksine sıvı olmasına rağmen lavaboya ıslak mendik atmışsınız gibi giderin beklenmedik bir noktasında kalıplaşarak büyük tıkanıklara yol açar.