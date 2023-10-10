TFF'den şaşırtan Beşiktaş kararı! Türkiye'de oynanacak EURO 2032'i maçları hangi stadyumlarda oynanacak? 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası, Türkiye ve İtalya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek. Peki, Türkiye'de oynanacak olan maçlar hangi stadyumlarda oynanacak? İşte yanıtı..

ensonhaber.com

UEFA, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na Türkiye ve İtalya'nın ev sahipliği yapacağını açıkladı.

2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya ile ortaklaşa düzenleyecek olan Türkiye, tarihinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

Futbolseverleri sevindiren bu haber sonrası Türkiye'de oynanacak maçların hangi stadyumlarda oynanacağı merak edilmeye başladı.

UEFA'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleştirilen UEFA Yönetim Kurulu toplantısının ardından gerçekleştirilen törenle EURO 2032'nin Türkiye-İtalya ortaklığına verildiği açıklandı.

EURO 2032'de oynanacak maçlar Türkiye ve İtalya'daki toplam 10 şehirde düzenlenecek.

İki ülke tek adaylık için hazırladığı dosyalarda 10'ar şehir belirlemişti. İki ülke federasyonları maçların ülkelerinde oynanacağı 5'er şehir belirleyecek.

Peki, Türkiye'de oynanacak müsabakalar hangi şehirlerde ve hangi stadyumlarda oynanacak? İşte o stadyumlar..

Türkiye Futbol Federasyonu, EURO 2032 ev sahipliği için 8 şehirdeki 10 stadyum ile başvuruda bulundu. İşte o stadyumlar..

- İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu

- Rams Park Stadyumu

- Fenerbahçe Ülker Stadyumu

- Yeni Ankara 19 Mayıs Stadyumu

- Gaziantep Kalyon Stadyumu

- Bursa Büyükşehir Stadyumu

- Trabzon Şenol Güneş Spor Kompleksi

- Antalya Corendon Airlines Park Stadyumu

- Eskişehir Atatürk Stadyumu

- Konya Büyükşehir Stadyumu

Beşiktaş'ın stadı aday gösterilmedi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun UEFA'ya yaptığı başvuruda Beşiktaş'ın stadyumunun yer almaması sosyal medyada gündeme oturdu.

Özellikle Beşiktaşlı taraftarlar bu karara büyük tepki gösterdi..