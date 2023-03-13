THY Avrupa Ligi! Anadolu Efes - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? EuroLeague'in 24. hafta erteleme maçında temsilcimiz Anadolu Efes, İspanya ekibi Real Madrid'i konuk edecek. Ligin dev maçı için araştırmalar başladı. Peki Anadolu Efes - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilenler...

EuroLeague'in 24. hafta erteleme maçı için nefesler tutuldu. Bu hafta temsilcimiz Anadolu Efes, Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Ev sahibi Anadolu Efes, EuroLeague'de çıktığı 27 maçta 13 galibiyet ve 14 yenilgi aldı. Ligde topladığı 26 puanla 10. sırada yer alıyor. Konuk ekip Real Madrid ise EuroLeague’de bu sezon çıktığı 27 maçta 19 galibiyet ve 8 mağlubiyet alarak topladığı 38 puanla 2. sırada yer alıyor. Basketbolseverlerin heyecanla beklediği zorlu mücadele için aramalar hız kazandı. Peki Anadolu Efes - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları... Anadolu Efes - Real Madrid maçı ne zaman? Anadolu Efes - Real Madrid maçı 14 Mart Salı günü (yarın) saat 20:30’da başlayacak. Maç, S Sport ve S Sport Plus kanallarından canlı yayınlanacak.