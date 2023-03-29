THY EuroLeague | Anadolu Efes - Virtus Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? THY Avrupa Ligi 32. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, Virtus Bologna'yı ağırlayacak. Basketbolseverler mücadelenin detaylarını araştırmaya başladı. Peki Anadolu Efes - Virtus Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...

THY EuroLeague 32. hafta heyecanı yarın başlıyor. Bu hafta temsilcimiz Anadolu Efes, İtalya ekibi Virtus Bologna'yı konuk edecek. Ev sahibi Anadolu Efes, bu sezon Euroleague’de çıktığı 31 maçta 15 galibiyet ve 16 mağlubiyet alarak 10. sırada yer alıyor. Konuk ekip Virtus Bologna ise, bu sezon Euroleague’de çıktığı 31 maçta 13 galibiyet ve 18 mağlubiyet alarak 14. sırada yer alıyor. Anadolu Efes, sezonun ilk yarısında İtalya’da gerçekleşen Virtus Bologna karşılaşmasını 85-80’lik skorla kazanmıştı. Basketbolseverler tarafından heyecanla beklenen maç için geri sayım başladı. Peki Anadolu Efes - Virtus Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Anadolu Efes - Virtus Bologna maçı ne zaman? Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak olan Anadolu Efes - Virtus Bologna maçı yarın saat 20:30’da başlayacak. Karşılaşma, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.