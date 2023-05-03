Ticaretten anlayan cevabı yapıştırdı! Sosyal medyada "7 numaralı dükkana ne açardınız?" tartışması! Sosyal medyada beyin fırtınası yaptıran görsel, kullanıcıların gündemine düştü. "7 numaralı dükkana ne açardınız" sorusu, içinizdeki esnafı ortaya çıkaracak...

Sosyal medya gündeminde her gün farklı bir tartışma var...

Zeka soruları, beyin fırtınaları, bilmeceler, bulmacalar...

Son günlerde ise herkesin içindeki esnafı ortaya çıkaracak bir soru gündemde.

Bir cadde üzerinde sıralanan dükkanların yer aldığı görselde "7 numaralı dükkan" merak konusu oldu.

Kullanıcıları düşündürdü

Paylaşılan görselde "7 numaraları dükkana ne açardınız" sorusu yer aldı.

Ticaretten anlayanların fikirlerini beyan ettiği görsel, tartışma konusu oldu.

Kimi oyuncakçı, masaj salonu, otopark gibi fikirler sundu.

Peki siz olsanız, ne dükkanı açardınız? İşte o görsel...