Sosyal medya gündeminde her gün farklı bir tartışma var...
Zeka soruları, beyin fırtınaları, bilmeceler, bulmacalar...
Son günlerde ise herkesin içindeki esnafı ortaya çıkaracak bir soru gündemde.
Bir cadde üzerinde sıralanan dükkanların yer aldığı görselde "7 numaralı dükkan" merak konusu oldu.
Kullanıcıları düşündürdü
Paylaşılan görselde "7 numaraları dükkana ne açardınız" sorusu yer aldı.
Ticaretten anlayanların fikirlerini beyan ettiği görsel, tartışma konusu oldu.
Kimi oyuncakçı, masaj salonu, otopark gibi fikirler sundu.
Peki siz olsanız, ne dükkanı açardınız? İşte o görsel...