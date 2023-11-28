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TikTok zirvede! 2022 yılının en popüler uygulamaları belli oldu! İşte en çok indirilen uygulamalar..

TikTok zirvede! 2022 yılının en popüler uygulamaları belli oldu! İşte en çok indirilen uygulamalar.. 2022 yılının en popüler uygulamaları belirlendi. İşte geçen yılın en çok kullanılan uygulamaları..

ensonhaber.com Günlük hayatımızda birçok mobil uygulamayı telefonlarımıza indirerek kullanıyoruz. Her biri farklı amaçlar için geliştirilen uygulamalar vazgeçilmezlerimiz arasında yer alıyor. Özellikle sosyal medya uygulamaları ve mobil oyunları günlük yaşantımızda sıkça kullanıyoruz. Peki, 2022 yılında en popüler uygulamaların hangisi olduğunu merak ettiniz mi ? Yapılan araştırmaların sonucuna göre 2022 yılının en popüler uygulamaları belli oldu. 2022 yılının en popüler uygulamaları belirlendi. İşte geçtiğimiz yılın en popüler uygulamaları.. 1- TikTok: 672 milyon 2- Instagram: 547 milyon 3- Facebook: 449 milyon 4- WhatsApp: 424 milyon 5- Telegram: 310 milyon 6- Subway Surfers: 304 milyon 7- Stumble Guys: 254 milyon 8- Spotify: 238 milyon 9- Shein: 229 milyon 10- Messenger: 210 milyon 11- Meesho: 210 milyon 12- Roblox: 208 milyon 13- Shopee: 203 milyon 14- Amazon: 195 milyon 15- Netflix: 165 milyon 16- Twitter: 159 milyon 17- YouTube: 154 milyon 18- Disney+: 147 milyon 19- Shopsy: 141 milyon 20- Candy Crush Saga: 138 milyon 21- Race Master 3D: 128 milyon 22- McDonalds: 127 milyon 23- Amazon Prime Video: 123 milyon 24- 8Ball Pool: 120 milyon 25- FlipKart: 115 milyon 26- Google Maps: 113 milyon 27- Fifa Mobile: 111 milyon 28- Merge & Fight: 110 milyon 29- Garena Free Fire: 109 milyon 30- Bridge Race: 107 milyon