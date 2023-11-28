TikTok zirvede! 2022 yılının en popüler uygulamaları belli oldu! İşte en çok indirilen uygulamalar..
ensonhaber.com

Günlük hayatımızda birçok mobil uygulamayı telefonlarımıza indirerek kullanıyoruz.

Her biri farklı amaçlar için geliştirilen uygulamalar vazgeçilmezlerimiz arasında yer alıyor.

Özellikle sosyal medya uygulamaları ve mobil oyunları günlük yaşantımızda sıkça kullanıyoruz. Peki, 2022 yılında en popüler uygulamaların hangisi olduğunu merak ettiniz mi ?

Yapılan araştırmaların sonucuna göre 2022 yılının en popüler uygulamaları belli oldu.

2022 yılının en popüler uygulamaları belirlendi. İşte geçtiğimiz yılın en popüler uygulamaları..

1- TikTok: 672 milyon

2- Instagram: 547 milyon

3- Facebook: 449 milyon

4- WhatsApp: 424 milyon

5- Telegram: 310 milyon

6- Subway Surfers: 304 milyon

7- Stumble Guys: 254 milyon

8- Spotify: 238 milyon

9- Shein: 229 milyon

10- Messenger: 210 milyon

11- Meesho: 210 milyon

12- Roblox: 208 milyon

13- Shopee: 203 milyon

14- Amazon: 195 milyon

15- Netflix: 165 milyon

16- Twitter: 159 milyon

17- YouTube: 154 milyon

18- Disney+: 147 milyon

19- Shopsy: 141 milyon

20- Candy Crush Saga: 138 milyon

21- Race Master 3D: 128 milyon

22- McDonalds: 127 milyon

23- Amazon Prime Video: 123 milyon

24- 8Ball Pool: 120 milyon

25- FlipKart: 115 milyon

26- Google Maps: 113 milyon

27- Fifa Mobile: 111 milyon

28- Merge & Fight: 110 milyon

29- Garena Free Fire: 109 milyon

30- Bridge Race: 107 milyon