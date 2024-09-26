TikTok’çulara kötü haber: O tarihte kapatılacak Apple Music ve Spotify gibi büyük platformlara rakip olması beklenen TikTok Music, kısa bir süre içinde kullanıcılara çeşitli müzik hizmetleri sunmuştu. Dünya genelinde 28 Kasım'da kapatılacağı duyuruldu.

Haber Merkezi

TikTok, kullanıcılarına eğlenceli kısa videolar sunarken müzik yayını segmentine de giriş yapmıştı.

Ancak ByteDance’in bu girişimi, Spotify, Apple Music ve YouTube Music gibi devlerin hakim olduğu müzik pazarında tutunamadı.

TikTok Music, Endonezya, Brezilya, Avustralya, Meksika ve Singapur gibi ülkelerde test aşamasında olmasına rağmen, global bir başarı elde edemeden kapanma kararı aldı.

Kullanıcılar, hesaplarında bulunan bakiyeleri için geri ödeme talep edebilecek ve çalma listelerini başka müzik platformlarına transfer edebilecek.

28 KASIM'DA KAPATILACAK

ByteDance'in müzik endüstrisindeki zorlukları, özellikle Universal Music Group ile yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle dikkat çekti.

Yılın başında yaşanan bu sıkıntılar, mart ayında uzlaşma ile çözüme kavuşsa da TikTok Music’in pazardaki rekabet gücünü artırma çabaları sonuçsuz kaldı.

Hızla etki yaratmayı hedefleyen TikTok Music, çeşitli stratejilere rağmen beklenen başarıyı elde edemedi ve 28 Kasım itibarıyla kapatılacağını duyurdu.

Kullanıcılar, bu tarihten itibaren platformu kullanamayacak ve TikTok Music’in müzik alanındaki macerası sona erecek.