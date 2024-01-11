Tiktok'un yeni akımı! Cildi cayır cayır yakıyor Yeni makyaj trendi "Karnel kapatıcı", demir kaşıkta kaynatılan fondötenin direk cilde uygulanması ile yapılıyor. Ancak tehlikenin kimse farkında değil. Sıcak fondöten, cildi adeta yakıyor...

ensonhaber.com

Sosyal medyada her geçen gün yeni bir trend ortaya çıkıyor.

TikTok'da bir sosyal medya kullanıcısı fondöteni kaynattıktan sonra paylaştığı video ile viral oldu.

Ardından çığ gibi büyüyen bu trend özellikle genç kızların radarına girdi.

'Karnel kapatıcı' olarak bilinen bu yöntem demir kaşıkta kaynamış fondöten uygulaması.

Kaynatılan fondöten direk cilde uygulanıyor.

Deneyenler "pürüzsüz" bir cilt elde ettiklerini söyleseler de, aşırı ısı ürünlerdeki formüllerin erimesine ve bileşenlerin ayrılmasına neden olabilir. Yani temel olarak fondöteninizi oldukça işe yaramaz hale getirir.

Yanık riski

Akıma uyarak yapanlar yaşadıklarına inanamazken uzmanlar hayati uyarıda bulundu.

Sıcak fondöten anında uygulandığı için cildi yakıyor.

Ciddi komplikasyonlar olması durumunda hekime görünmek gerekiyor.