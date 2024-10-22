Tıpkı eskisi gibi oluyor! Sönen şişme montlar bu yöntemle eski kabarıklığına dönüyor...

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Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte kışlık kıyafetler birer birer dolaplardaki yerini almaya başlamasıyla birlikte özellikle şişme montlarda yıkanmaya başlandı.

Her dolabın olmazsa olmazı olan şişme montlar yıkanırken her ne kadar düşük ısıda ve hassas ayarda yıkanıyor olsa da ilk alındığı gündeki kabarıklığını kaybedebiliyor.

İşte, tam da bu noktada uygulayacağınız bu yöntem sayesinde kış aylarının vazgeçilmez parçalarından olan şişme montlarınızı eski kabarıklığında giymeye devam edeceksiniz.

KABARIKLIĞI ASLA KAYBOLMUYOR!

Montlarınızı yıpranmadan koruyarak temizlemek için makinede yıkarken yanına 3 adet tenis topu eklemek oldukça faydalı olan yöntemler arasında yer alıyor. Tenis topları, montun yapısının bozulmasını önlemenin yanı sıra, fazla köpüğü de alarak yıkama sürecini iyileştirici etkiler sunar.

Ancak sadece tenis topuyla topaklanma sorununun önüne geçilemeyeceği için yıkamanın ardından o iki malzemeyle uygulayacağınız yöntem montunuzu eski formuna kavuşturmanızda etkili oluyor.

Bu yöntemde ihtiyacınız olan malzemeler fön makinesi ve tahta yemek kaşığı. Fön makinesinin hava üfleyen kısmını montun bir koluna sokun ve soğuk hava ayarında çalıştırın. Aynı anda, tahta kaşık veya ince bir çubuk kullanarak montunuzu nazikçe dövün.

Bu işlem, iç dolgu malzemesinin eşit dağılmasını sağlayacak ve montunuz eski halini kazanmasında oldukça etkili olarak şişme montunuzu kabarıklığını kaybetmeden giymenizi sağlayacak.