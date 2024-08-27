Tiryakileri üzen gelişme! Ünlü sigara markası iflasın eşiğinde... Almanya'nın Achern şehrinde faaliyet gösteren ünlü sigara markası TMCC, iflasın eşiğine geldi. Şirket, iflas başvurusunda bulunarak yeniden yapılandırma çalışmalarına başladı.

Haber Merkezi

Almanya'nın Achern şehrinde faaliyet gösteren tütün ve sigara üreticisi TMCC, iflas başvurusunda bulunarak Offenburg bölge mahkemesine müracaat etti.

Şirketin iflas süreci başlatılırken, yeniden yapılandırma ihtimali üzerine çalışmalar devam ediyor.

Geçici iflas yöneticisi firmanın faaliyetlerinin şimdilik süreceğini ve 40'tan fazla çalışanın işlerinin şu an için güvende olduğunu ifade etti.

Çalışanların maaşları, Federal Çalışma Ajansı tarafından sağlanan iflas yardımıyla Ekim ayına kadar güvence altına alındı.

TMCC'nin iflasına çeşitli nedenler yol açarken, bir makinedeki arıza nedeniyle yaşanan üretim kaybı ve tütün tüketimindeki azalma da bu süreçte önemli rol oynayan etkenler arasında yer aldı.