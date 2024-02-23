Tişörtte kaç delik var? 100 kişiden 1'i ilk bakışta doğru cevabı buluyor...

Zeka testleri, bireylerin bilişsel yeteneklerini ölçmeye yönelik olarak tasarlanmış testlerdir.
Sosyal medyada paylaşılan bu dikkat testleri, kişilik özellikleriniz hakkında bazı bilgiler veriyor olabilir.
Dikkat isteyen bu zeka testleri aynı zamanda eğlenceli vakit geçirmenizede yardımcı olmaktadır.
Bu tip zeka testleri genellikle dikkat konusunda üstün yetenekli kişiler tarafından kısa sürede çözülmektedir.
Peki, siz bu resimdeki tişörtte kaç tane delik görüyorsunuz?
Dikkat konusunda yetenekli olanların kısa sürede cevaplayabildiği test sosyal medyada gündem oldu.
Birçok kullanıcı testin sonucuna yanlış cevap veriyor. İlk bakışta kolay gibi görünen bu test son derece dikkat istiyor.
Siz bu resime baktığınızda kaç delik görüyorsunuz?
Hadi tahminleri alalım.
Test sonucu
Tişörtün önünde bulunan iki delikten bakıldığında arka planın zemini göründüğü için burada önlü arkalı toplam 4 delik bulunuyor. Ayrıca tişörtün kolları, alt kısmı ve boğaz kısmındaki delikleride saydığımızda görseldeki tişörtte toplam 8 delik bulunmaktadır.
Peki, siz resimdeki tişörtte kaç delik saydınız ve kaç saniyede buldunuz? Yorumlarda yazarak bizimle paylaşabilirsiniz.