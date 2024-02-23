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Tişörtte kaç delik var? 100 kişiden 1'i ilk bakışta doğru cevabı buluyor...

Tişörtte kaç delik var? 100 kişiden 1'i ilk bakışta doğru cevabı buluyor... Dikkat isteyen yeni bir zeka testi ile sizlerleyiz. Siz bu resimdeki tişörtte kaç adet delik görüyorsunuz? Doğru sayıyı bulanların sayısı çok az...