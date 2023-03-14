TOGG kaç TL? TOGG T10X satış fiyatı 2023 Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un fiyatı açıklandı. TOGG almak isteyen sürücüler kaç TL olduğunu araştırıyor. Peki, TOGG ne kadar, kaç tl? TOGG satış fiyatı ne kadar? İşte fiyat listesi 2023...

Türkiye, bir ilki daha gerçekleştirdi. Yıllardır hayali kurulan yerli araba projesinde gereken yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Türkiye'nin ilk yerli ve milli imkanlarla üretilen otomobili TOGG, satış safhasına geçiyor. Dünyanın dikkatini üstüne çeken TOGG, bu hafta içinde resmen alıcılarıyla buluşacak. Anadolu, Gemlik, Oltu, Kula, Kapadokya ve Pamukkale gibi isimlerle birlikte renklendirilen modellerin başında elektrikli C segmenti SUV modelinin üretimine ağırlık verildi. TOGG, elektrikli ilk akıllı aracının satış fiyatını, model ismini ve teknik özelliklerini açıkladı. Togg, 'T10X' adını verdiği, kullanıcıyı merkeze koyan, akıllı yaşam çözümleriyle sürekli internetin içinde olan, uzaktan güncellenebilen akıllı cihazını, iki farklı donanım seviyesi ve iki batarya seçeneğiyle ön siparişe sunuyor. Sipariş vermek isteyenler, "Togg kaç tl", "Togg fiyatı ne kadar", "Togg fiyat listesi 2023" gibi başlıklarda arama yapıyor. Peki, TOGG T10X ne kadar? TOGG T10X fiyatı kaç tl? İşte satış rakamı... TOGG T10X ne kadar, kaç TL? TOGG C segmenti SUV modeli T10X, 953 bin TL'den başlayan etiket fiyatı aldı. Mart sonunda başlayacak kuralar ile 2023 yılının sonuna kadar 20 bin TOGG sahiplerini bulacak. İlginizi Çekebilir TOGG'un açılımı: TOGG ne demek, neyin kısaltmasıdır? TOGG logosunun anlamı Haberin Detayları TOGG T10X fiyat listesi 2023 T10X'in fiyatları şu şekilde: V1 RWD Standart Menzil 953 bin TL V2 RWD Standart Menzil 1 milyon 55 bin TL V2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 215 bin TL