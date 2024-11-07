TOKİ başvuru: TOKİ 100 bin sosyal konut başvurusu ne zaman?

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından gelecek yıl, dar ve orta gelirlilere yönelik 100 bin yeni sosyal konut yapılacak.

2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programına göre, kentlerdeki barınma sorununa sağlıklı çözümler üretilebilmesi için dar gelirlilere, kadınlara, engellilere ve gençlere yönelik toplu konut uygulaması hedefleniyor.

Toplu konutların ne zaman yapılmaya başlanacağı ise merakla bekleniyor. peki, TOKİ 100 bin sosyal konut başvurusu ne zaman başlayacak? İşte, detaylar...

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Dar ve orta gelirliler için 100 bin sosyal konut projesinin başvuru tarihleri ve katılım şartları henüz belli olmadı.

TOKİ'nin konuya dair gelecek yılın ilk aylarında açıklama yapması bekleniyor.