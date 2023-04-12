TOKİ indirim kampanyası başvuru şartları neler? TOKİ indirim kampanyası ne zaman başlayacak? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yazılı açıklama yapıldı ve TOKİ ev, işyeri ve arsa alanlara gelen talepler doğrultusunda her sene 2 ayrı indirim kampanyası düzenlediklerini açıkladı. Gelişme sonrası TOKİ indirim kampanyasının detayları merak edilmeye başlandı.

TOKİ indirim kampanyasının detayları ve şartları merak ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konu hakkında konuştu ve "TOKİ'den konut ve işyeri sahibi olan vatandaşlarımız, kalan borçlarını peşin ödemek isterlerse yüzde 25 indirimden faydalanabilecek" ifadelerini kullandı. Peki TOKİ indirim kampanyası şartları neler?

TOKİ indirim kampanyası başvurusu ne zaman?

Vatandaşlar TOKİ indirim kampanyası olup olmadığını merak ediyordu. TOKİ’ye borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen kişiler için yapılan indirim kampanyasının ayrıntıları açıklandı. Açıklamalara göre alıcıların taksit ödemelerini yapmış olması gerekmekte ve geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcu bulunmaması gerekmekte. Ayrıca taksit sayısı 12 ve daha az olan konut ve işyeri alıcıları açıklamalara göre indirim kampanyasından yararlanamayacak.

%25 indirim kampanyasından tüm borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da faydalanabilecek. Bunun yanı sıra borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak koşuluyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 25 indirim kampanyasından faydalanmış olacak.

Kampanyadan faydalanmak isteyenler başvuru tarihlerini sorguluyor. Konut ve iş yeri alıcıları, 24 Nisan-18 Mayıs tarihleri arasında ilgili bankaya başvuruda bulunabilecek. Söz konusu tarihin ardından yapılacak borç kapatmalarında indirim olmayacak.

TOKİ indirim kampanyası şartları neler?

Alıcı kişilerin başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olması gerekmekte. Ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcu bulunmaması gerekmekte. Yapılan bu kampanyadan geri ödeme taksitleri 2021 yılı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yeri alıcıları yararlanabilecek. Aynı zamanda TOKİ’ye ödenmesi gereken taksit sayısı 12 olan ya da bundan az olan konut ve işyeri alıcıları indirim kampanyasından yararlanamayacak.