TOKİ indirim kampanyası başvurusu ne zaman başlayacak? Murat Kurum duyurdu... TOKİ'de ödemeleri devam eden konut ve iş yerlerinde yüzde 25 indirim imkanı başlıyor. İşte başvuruların başlayacağı o tarih...

Hüseyin Topuz

Murat Kurum, ödemleri devam eden iş yeri ve konutlar için yüzde 25 indirim imkanı sağlanacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Murat Kurum paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"TOKİ güvencesiyle ev ve iş yeri sahibi olan vatandaşlarımızın yoğun talepleri üzerine ödemeleri devam eden konut ve işyerleri için % 25 oranında indirim imkanı sağlayacağız.

Ayrıca borcunun en az % 25’ini kapatmak isteyen de yine aynı oranda indirim alabilecek."

Yapılan bu açıklama sonrası indirimden faydalanmak isteyen vatandaşlar başvuru tarihlerini araştırmaya başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum indirim kampanyası tarihini paylaştı.

İşte, TOKİ indirim kampanyası başvurularının başlayacağı tarih...

Başvuru tarihi belli oldu

Peşin ödemede yüzde 25 oranında indirim kampanyası için başvurular 23 Eylül- 18 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.