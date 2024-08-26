TOKİ'den Kaçırılmaz Fırsat: 32 İldeki 173 Arazi, Açık Artırmada! İşte Satış Tarihi... TOKİ 32 ilde 173 arsayı açık artırmayla 29 Ağustos’ta satışa sunacak.

Editör: Yağmur Dinç

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 32 ildeki 173 arsayı satışa, İstanbul’da bulunan bir rekreasyon alanını da kiraya sundu.

Muhammen bedeli 6 milyar 652 milyon 259 bin 73 lira olan toplam 6 milyon 887 bin 928 metrekare büyüklüğündeki 173 arsa, açık artırmayla satılacak.

32 İLDEN ARSA

Satıştaki arsalar Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Antep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Malatya, Mersin,Muğla, Muş, Niğde, Siirt, Sivas, Urfa, Tekirdağ, Uşak ve Van illerinden olacak.

AÇIK ARTTIRMA TARİHİ

Açık artırma, 29 Ağustos’ta 10:30 saatinde yapılacak.

Oturumlar, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binasında gerçekleştirilecek.

Ayrıca internetten de teklif verilebilecek.

48 AY VADE FIRSATI

Konut, ticaret, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara alıcılar, yüzde 25 peşinat, 48 ay vade ile sahip olabilecek.