Toplu taşımada yeni dönem! Biniş sınırlaması getirildi… Toplu taşımalar için yeni düzenlemeler getirildi. Onlar için gün içerisinde kullandıkları toplu taşımalarda sınırlama yapılacak. İşte, tüm detaylar…

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Toplu taşıamalrda kullanılan indiimli ve ücretsiz toplu taşıma kartı kullanıcıları için yeni düzenlemeler getirildi.

Karar Gazetesi’nin habeine göre, toplu taşıma kullanan o kişiler için günlük biniş sınırlaması uygulaması hayata geçirildi.

İşte, konu ile ilgili tüm detaylar…

Günlük biniş sınırlaması

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 1 Ocak 2024 tarihi itibaiyle ücretsiz ve indirimli toplu taşıma kullanımı ile ilgili harekete geçti.

Yapılan yeni düzenleme ile birlikte 65 yaş üstü ve indirimli ulaşım kartı kullanan öğretmenler için günde 4 kez kullanma sınırlaması getirildi.

4 biniş sonrası ücretli

65 yaş üstü ve indirimli toplu taşıma katı kullanan öğretmen için günde 4 kez kullanılan ücretsiz ve indirim toplu taşıma 4’ü geçtiği takdirde tam bilet ücreti alınacak.

Destek ödemelerinde artış…

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın Özel Halk Otobüsü sahiplerine aylık 12.500 TL olan destek ödemesinin arttırılmasına karar verdi.

Verilen karar hakkında çalışmalar başlandı. 400 milyon TL’nin 700 milyon TL’ye çıkartıldığı ortaya çıktı.

108 otobüs…

Belediye Başkanı Büyükakın, ihaleye çıkacak olan otobüsler için de yaptığı açıklamada, 108 özel Halk otobüsünün P plakaya dönüştürüldüğü belirtildi.