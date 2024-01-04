Topuklarınıza pul biber sürün, acıları geçmişe gömün...

ensonhaber.com
Soğuk gecelerde buz gibi üşüyen ayaklarınız, artık sıcacık olacak.
Bir türlü ayağım ısınmıyor diyenler bile, bu formülle rahat edecek.
Acıyı bu sefer yemeklere değil, vücudunuza katarak kurtulacaksınız.
İşte topuklarınıza acı biber sürmenin etkileri...
Soba gibi yakacak
Uyumadan önce topuklarınıza süreceğiniz bir parça pul biber, gece boyunca vücudunuzu ısıtacak.
Acı biberin içindeki "kapsaisin", vücudunuzdaki kan dolaşımını hızlandıracak ve üşümenizi geçirecek.
Ancak abartmamakta fayda var. Bir tutam biberi yedirmek yeterli olacaktır.