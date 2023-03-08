Tottenham - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi son 16 turu..

Tottenham ve Milan, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu 2. maçında karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında oynanan ilk maçı İtalyan ekibi Milan evinde 1-0 kazandı. Maçın tek golü Brahim Diaz'dan geldi.
Tottenham ve Milan son 8 takım arasına kalabilmek için bugün kozlarını paylaşacak. Maçın detayları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.
Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin'in yöneteceği maçın detayları belli oldu.
Peki Tottenham - Milan maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte dev maçın detayları..
Tottenham - Milan maçı ne zaman?
Tottenham - Milan maçı 8 Mart 2023 Çarşamba (bugün) günü oynanacak. White Hart Lane Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 23.00'de başlayacak. Maç EXXEN'de naklen yayınlanacak.