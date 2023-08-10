Tövbe ederken hangi dualar okunmalıdır? Vatandaşlar tövbe ederken hangi dualar okunmalıdır sorusuna yanıt arıyorlar. İşte merak edilen soruya Din İşleri Yüksek Kurulu'nun verdiği cevap..

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu vatandaşlardan gelen dini sorulara cevap veriyor.

Vatandaşlar merak ettiği soruları Din İşleri Yüksek Kurulu'nun resmi internet sitesi üzerinden sorarak meraklarını gideriyor.

Vatandaşlar tarafından en çok merak edilen sorulardan biride "Tövbe ederken hangi dualar okunmalıdır?" sorusu oldu.

Peki, tövbe ederken hangi dualar okunmalıdır? İşte Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu konudaki görüşleri..

Soru

Tövbe ederken hangi dualar okunmalıdır?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun cevabı

Tövbe edecek kimsenin iki rek'at namaz kılması, akabinde Allah’a hamd, Resûlüne (s.a.s.) salât ve selâm getirdikten sonra tövbe ve istiğfar etmesi ve salavat ve hamd ile bitirmesi tövbenin adabındandır. Hz. Peygamber’in (s.a.s.), bağışlanması için yaptığı pek çok duadan ikisi şudur: “Allah’ım! Ben kendime çok zulmettim. Günahları bağışlayacak ise yalnız sensin. Öyleyse tükenmez lütfunla beni bağışla, bana merhamet et. Çünkü affı sonsuz, merhameti nihâyetsiz olan yalnız sensin.”

“Ey Rabbim! Günahlarımı, bilmeden ve haddimi aşarak işlediğim kusurlarımı, benden daha iyi bildiğin bütün suçlarımı bağışla! Allah’ım! Bilerek, bilmeyerek ve umursamadan yaptığım yanlışları! Bütün bu kusurların bende bulunduğunu itiraf ederim. Allah’ım! Şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum günahlarımı affeyle! Öne geçiren de sen, geride bırakan da sensin ve Senin gücün her şeye yeter.”