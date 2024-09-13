Trabzonlu fenomenden palamut pişirme tavsiyeleri Sosyal medyada yaptığı balık pişirme paylaşımları ile adından söz ettiren Erşan Yılmaz, bu sezonun bereketli ürünü palamuda ilişkin önemli tüyolar verdi.

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İHA

'Balığı sevdiren adam' olarak tanınan Erşan Yılmaz, palamuda ilişkin verdiği bilgilerde palamudun genelde ekim ayı ortalarına doğru yağlandığını bildirerek, ızgarasının bu dönemlerde daha lezzetli olacağını aktardı.

Ayrıca, Yılmaz, şu sıralar palamudun en uygun pişirme şeklinin kızartma ve halk arasında 'Ekşili' diye tabir edilen buğulaması olduğuna dikkat çekti.

"HEM EKONOMİK HEM DE DOYURUCU BİR YEMEKTİR"

Palamudun ekşilisinin yöreye uygun bir yemek türü olduğunu belirten Yılmaz, ayrıca bu türün hem ekonomik hem de doyurucu olduğunu bildirdi.

Yılmaz, konuşmasına şu sözler ile devam etti:

Bu sene palamut önceki yıllara göre daha çok bol çıktı. İnşallah vatandaşlarımız bol bol tüketir fiyat olarak da ekonomik.

Genelde eskiler, 'Palamut ilk çıktığında yağlı olmaz' diye tabir eder. Genelde kızartması bir süre sonra buğulama sebzeli olarak pişirilmesi öneriyoruz.



Ekim aylarının ortalarına doğru palamut devam edip yağlandığı zaman ızgarası çok güzel olur. Belli büyüklüğü ulaştıktan sonra eskiden anneannelerimiz, babaannelerimiz yaptığı tuzlamalar yapılabilir.

Palamudun farklı pişirme şekillerini anlatan Yılmaz, ekşilisinin ön plana çıktığına dikkat çekerek şöyle dedi:

Ekşili yöremize uygun bir yemek türüdür. Hem ekonomik hem de doyurucu bir yemektir. Bir balık ile birlikte dört kişinin doyabileceği bir yemektir. Sebzeleri kullanarak çok az miktarda baharat, tereyağını harmanlayarak güzel bir yemek ortaya çıkıyor. Biraz da sulu bırakıyoruz ki ekmeği banmak için. Yöremizde çok sevilen bir yemektir.

Palamudun genelde kızartmasını çok tercih eden var sebzelisini. Ancak ekşilisi biraz daha ön planda.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)