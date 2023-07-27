Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonu hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, Yunanistan’ın AEK Atina takımı ile karşı karşıya gelecek.
Geçtiğimiz gün Slovenya kampını tamamlayan bordo mavililer Trabzon'a döndü.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, Slovenya kampında 5 hazırlık maçı oynadı. Bordo mavililer bu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.
Futbolseverler Trabzonspor'un AEK Atina ile oynayacağı maçın detaylarını araştırmaya başladı.
Peki, Trabzonspor - AEK Atina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar..
Trabzonspor - AEK Atina maçı ne zaman?
Trabzonspor ile AEK Atina arasında oynanacak hazırlık maçı 30 Temmuz Pazar günü saat 20:00'de oynanacak. Akyazı Stadyumu'nda oynanacak maçın hangi kanalda yayınlanacağı henüz belli olmadı.