Trabzonspor - AEK Atina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Slovenya kampını tamamlayarak yurda dönen Trabzonspor hazırlık maçında Yunan ekibi AEK ile karşı karşıya gelecek. İşte maçın detayları..

Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonu hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, Yunanistan’ın AEK Atina takımı ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz gün Slovenya kampını tamamlayan bordo mavililer Trabzon'a döndü. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, Slovenya kampında 5 hazırlık maçı oynadı. Bordo mavililer bu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Futbolseverler Trabzonspor'un AEK Atina ile oynayacağı maçın detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Trabzonspor - AEK Atina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar.. Trabzonspor - AEK Atina maçı ne zaman? Trabzonspor ile AEK Atina arasında oynanacak hazırlık maçı 30 Temmuz Pazar günü saat 20:00'de oynanacak. Akyazı Stadyumu'nda oynanacak maçın hangi kanalda yayınlanacağı henüz belli olmadı.