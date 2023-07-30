Trabzonspor - AEK Atina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Slovenya kampını tamamlayarak yurda dönen Trabzonspor hazırlık maçında Yunan ekibi AEK ile karşı karşıya gelecek. İşte maçın detayları..

Süper Lig 2023-2024 sezonu hazırlıklarına devam eden Trabzonspor, Yunanistan’ın AEK Atina takımı ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz günlerde Slovenya kampını tamamlayan bordo mavililer hazırlıklarına Trabzon'da devam ediyor. Trabzonspor, Slovenya kampında 5 hazırlık maçı oynadı. Bordo mavililer bu müsabakalarda 2 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Futbolseverler Trabzonspor'un AEK Atina ile oynayacağı maçın detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Trabzonspor - AEK Atina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar.. Trabzonspor - AEK Atina maçı ne zaman? Trabzonspor ile AEK Atina arasında oynanacak hazırlık maçı 30 Temmuz Pazar (bugün) günü saat 20:00'de oynanacak. Akyazı Stadyumu'nda oynanacak maç A Spor kanalından naklen yayınlanacak.