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Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Trabzonspor ile Kayserispor kozlarını paylaşacak. İşte maçın detayları...