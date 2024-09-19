Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında sahasında Kayserispor'u konuk edecek.
Abdullah Avcı ile yollarını ayıran bordo mavililer takımın başına Şenol Güneş'i getirdi.
Şenol Güneş yönetimindeki ilk maçında Beşiktaş ile karşılaşan Trabzonspor mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrıldı.
Bu sezon oynadığı üç Süper Lig maçında da rakipleriyle berabere kalan Trabzonspor, taraftarı önünde bu sezonki ilk galibiyetini almak istiyor.
Süper Lig'de yedi maçtır kazanamayan Kayserispor, son iki karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.
Trabzonspor - Kayserispor maçının detaylarını sizler için derledik.
İşte, Trabzonspor - Kayserispor maçının detayları...
Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman?
Trabzonspor - Kayserispor maçı 19 Eylül 2024 Perşembe (bugün) günü saat 20:00'de başlayacak.
Trabzonspor - Kayserispor maçı hangi kanalda?
Papara Park Stadyumu'nda oynanacak müsabaka beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.