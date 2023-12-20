Trabzonspor maçında sahadan çekilen İstanbulspor'u bekleyen cezalar neler?

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan İstanbulspor - Trabzonspor maçında yaşanan olay futbol dünyasında şok etkisi yarattı.
İstanbulspor yönetimi, Trabzonspor maçında hakem kararlarına tepki olarak takımı sahadan çekti.
İstanbulspor başkanının sahaya gelerek futbolcularını sahadan çekmesinin ardından maç yarıda kaldı.
Yaşanan bu olayın ardından İstanbulspor'a uygulanacak yaptırımlar merak uyandırdı.
Peki, İstanbulspor'a hangi cezalar uygulanacak? İşte yanıtı...
- İstanbulspor hükmen 3-0 mağlup sayılacak.
- İstanbulspor 3 puan silme cezası alacak.
- İstanbulspor ligin geri kalanında aynı olayı tekrarlarsa küme düşürülecek.
- İstanbulspor, hakemlerin ve rakip kulübün bu maç özelindeki masraflarını karşılayacak.
- TFF tarafından belirlenecek tazminatın ödenmesi