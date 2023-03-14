Trabzonspor seçime gidiyor! Trabzonspor başkanlık seçimi ne zaman, hangi gün? TS başkanı kim olacak? Trabzonspor’da kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu ve teknik direktör Abdullah Avcı’nın istifasının ardından gözler seçim tarihine çevrildi. Yeni başkanın belirlenmesi için yapılacak olan seçim merak konusu oldu. Peki Trabzonspor başkanlık seçimi ne zaman, hangi gün? Trabzonspor başkanı kim olacak? İşte adaylar…

Trabzonspor Kulübü’nde olağanüstü genel kurul kararı alınmasının ardından başkan Ahmet Ağaoğlu istifa etmişti. Başkanın istifası sonrası teknik direktör Abdullah Avcı da istifa kararı aldı. Bordo-mavili kulüpte başkanlık için adaylığını duyuran tek isim Ertuğrul Doğan oldu. Bunun üzerine gözler seçim tarihine çevrildi. Taraftarlar Trabzonspor’un yeni başkanını sabırsızlıkla beklerken, Trabzonspor Kulübü seçim tarihini duyurdu. Peki Trabzonspor başkanlık seçimi ne zaman, hangi gün yapılacak? Trabzonspor başkanı kim olacak? İşte merak edilenler… Trabzonspor başkanlık seçimi ne zaman? Trabzonspor Kulübü’nden gelen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Tüzüğümüzün 30. maddesine istinaden kulübümüzün Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu’nun aşağıdaki gündemle 18-19 Mart 2023 tarihlerinde “Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Trabzon” adresinde saat 09.00’da yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının, çoğunluk aranmaksızın, aynı gündemle 25-26 Mart 2023 tarihlerinde “Hayri Gür Spor Salonu Trabzon” adresinde 09.00 – 16.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir" Başkan kim olacak? Trabzonspor kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun istifasının ardından Ertuğrul Doğan, aday olduğunu açıkladı. Şuanlık tek aday Ertuğrul Doğan.