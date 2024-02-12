Trabzonspor'un eski yıldızı Fransa'da tarih yazıyor! 30 maç 10 gol 3 asist! Trabzonspor'un eski futbolcusu Yusuf Yazıcı bu sezon gösterdiği performans ile adından söz ettiriyor. İşte Yusuf Yazıcı'nın bu sezonki istatistikleri...

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Futbolculuk kariyerine 2008'de, Trabzonspor altyapısında başlayan ve 2015 yılında profesyonel sözleşme imzalayarak A takıma yükselen Yusuf Yazıcı şimdilerde Fransa'da performansıyla göz dolduruyor.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen Yusuf Yazıcı bu sezon yaptığı gol ve asist katkısı ile tüm dikkatleri üzerine çekti.

Ağustos 2019'da 16,5 milyon Euro bonservis bedeli ile Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı 2020/2021 sezonunda takımıyla Fransa Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Lille'den sonra bir sönem CSKA Moskova'da kiralık olarak forma giyen Yusuf Yazıcı 2022/2023 sezonunda eski takımı Trabzonspor'a kiralandı.

Trabzonspor'daki ikinci döneminde 14 maça çıkan Yusuf Yazıcı bu maçlarda 5 gol 1 asistlik katkı sağladı.

Sezon sonu yeniden Lille'e dönen Yusuf Yazıcı bu sezon gösterdiği performans ile beğeni topluyor.

Son olarak Lille'in PSG'ye 3-1 yenildiği maçta takımının tek golünü kaydeden Yusuf Yazıcı takımı adına sahanın en iyi ismi olarak gösterildi.

Bu sezon 10 gol attı

Yusuf Yazıcı bu sezon oynadığı 30 resmi maçta 10 gol attı. Yusuf Yazıcı'nın 3'te asisti bulunuyor.