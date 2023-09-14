Trabzonspor'un eski yıldızı Galatasaray'a çok yakın! Erden Timur durdurulamıyor! Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar bir dönem Trabzonspor forması giyen milli futbolcu ile ilgileniyor.

ensonhaber.com Transfer sezonunun en dikkat çeken takımlarından Galatasaray transfer sezonunun bitmesine az bir süre kala çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray'ın radarındaki eski Trabzonsporlu isim sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırmayı başardı. Şampiyonlar Ligi'nde ve Süper Lig'de başarı hedefleyen Galatasaray güçlü bir kadro kuruyor. Galatasaray transfer sezonunda Kaan Ayhan, Mauro Icardi, Bakambu, Günay Güvenç, Wilfried Zaha, Kerem Demirbay, Halil Dervişoğlu, Angelino, Tete, Ziyech, Ndombele ve Davinson Sanchez gibi isimleri kadrosuna kattı. Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor ile karşılaşacak olan Galatasaray transferde hareketli günler geçiriyor. Eski Trabzonsporlu Galatasaray yolunda Okan Burak'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Trabzonspor'un eski yıldızını kadrosuna katmak için harekete geçti. A Spor'da yer alan iddialara göre Galatasaray, Yusuf Yazıcı'yı transfer etmek için çalışmalara başladı. 2019 yılında 18,5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Trabzonspor'dan Fransız takımı Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı yeniden Süper Lig'e dönmeye sıcak bakıyor. Lille ile Fransa Ligi şampiyonluğu yaşayan Yusuf Yazıcı geçen sezon Trabzonspor'da kiralık olarak forma giydi. Yusuf Yazıcı bu sezon Lille formasıyla çıktığı 5 resmi maçta ise 1 gol kaydetti. Profesyonel futbol kariyerinde 280 maça çıkan Yusuf Yazıcı 68 gol kaydetti. A Milli takım ile 39 maça çıkan Yusuf Yazıcı milli forma ile 2 gol attı. Yusuf Yazıcı'nın Galatasaray'a transfer olup olmayacağı önümüdeki günlerde netlik kazanacak.

Salih Demirgan

Seo Editor

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