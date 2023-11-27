Trafiğe çıkamayacaklar! Motosiklet ve motokuryelere yasak geldi! Valilik duyurdu.. Kuvvetli fırtına ve rüzgar hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Batman Valiliği, fırtına ve rüzgar sebebiyle motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışının yasaklandığını duyurdu.

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Batman Valiliği, kuvvetli fırtına ve rüzgar sebebiyle motosiklet ve motokuryeler ile elektrikli bisiklet ve skuterlerin trafiğe çıkışının yasaklandığını duyurdu.

Valilik tarafından yapılan açıklama ile 27 Kasım saat 18:00’e kadar motosiklet, motokuryeler, elektrikli bisiklet ve skuterlerin trafiğe çıkışının yasaklandığını açıklandı.

Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bu gece beklenen kuvvetli fırtına ve rüzgar uyarısı yapılan iller içerisinde ilimiz Batman da bulunmaktadır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadı ile iller idaresi kanununun 11’inci maddesine istinaden il sınırlarımız içerisinde belirtilen saatleri kapsayarak motosiklet, motokurye, elektronik bisiklet ve skuterlerin trafiğe çıkışı Valiliğimizce yasaklanmıştır. Başlangıç saati 26 Kasım saat 23.00, bitiş saati ise 27 Kasım saat 18.00'a kadardır"