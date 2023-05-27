Trafik kazası sonucu tazminat alınması caiz midir? Diyanet açıkladı.. Trafik kazası sonucu tazminat alınması caiz midir? sorusu son günlerde gündeme geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu konudaki cevabı merak uyandırdı..

Vatandaşlar dini açından merak ettikleri bazı soruları Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun internet sitesi üzerinde sorarak cevap alabiliyorlar.

Bir çok kişi tarafından merak edilen trafik kazası sonucu tazminat alınması caiz midir sorusu sık sık araştırılmaktadır.

Trafik kazaları sonucunda ölüm ve yaralanma gibi sorunlar meydana gelebiliyor. Bu tarz durumlarda suçlu taraftan alınan tazminatların dini hükmü merak uyandırıyor.

Konu hakkında araştırma yapanlar "Trafik kazası sonucu tazminat alınması caiz midir? sorusunu Din İşleri Yüksek Kurulu'na yönelterek cevap aradı.

İşte kurulun bu soruya verdiği yanıt..

Soru

Trafik kazası sonucu tazminat alınması caiz midir?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun cevabı

Trafik kazaları neticesinde ölüm, sakatlanma, yaralanma veya maddi zarar meydana gelebilmektedir. İslam’da, bunlara sebep olan suçlular için düzenlenmiş müeyyideler (diyet/tazminat, keffâret vb.) bulunmaktadır. Buna göre kazada mağdur olan kişi, suçlu olan taraftan trafik kaza raporunda belirtilen hata oranında tazminat talebinde bulunabilir. Söz konusu tazminat, suçlunun sigortasından karşılanabileceği gibi mahkeme yoluyla da talep edilebilir. Dolayısıyla sigortanın ödeyeceği veya mahkemenin hükmettiği miktar diyet yerine geçer.