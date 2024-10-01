Trafik sigortasında yeni dönem: Artık araç sahibi ödeyecek Trafik sigortasında devrim niteliğinde bir düzenleme yolda! Bu yeni düzenlemeye göre, trafik kazalarında meydana gelen bu hasarları araç sahipleri üstlenecek.

Haber Merkezi

Trafik sigortası sektöründe önemli bir değişim kapıda!

2023 yılını 13 milyar TL zararla kapatan sigorta şirketlerinin, 2024 yılında bu zararın 20 milyar TL'yi aşması bekleniyor.

Sektör temsilcileri, trafik sigortası primlerinin mevcut tarifelerle yeterli olmadığını ve bu tarifelerin serbest bırakılması gerektiğini uzun süredir vurguluyor.

Ancak şu anki sistemde primler kamu tarafından belirleniyor, bu da şirketlerin sürekli zarar etmesine neden oluyor.

Bu durumu düzeltmek amacıyla üzerinde çalışılan yeni düzenleme, sektörde köklü değişiklikler yapmayı hedefliyor.

Yeni sistemle birlikte, trafik kazalarında oluşan bedeni hasarlar için bir tazminat havuzu oluşturulacak. Bu havuz, bedeni hasarların tazminatını karşılayarak sigorta şirketlerinin maddi yükünü azaltacak.

SADECE MADDİ HASARI ÜSTLENECEK

Hürriyet’te yer alan habere göre; Trafik sigortası sektöründe önemli bir düzenleme daha geliyor!

Yeni sisteme göre, sigorta şirketleri her sattıkları trafik poliçesi için bedeni hasar priminin belirli bir yüzdesini kamu tarafından kurulacak tazminat havuzuna devredecek.

Bu oranın %50 ile %80 arasında değişmesi bekleniyor ve şirketlerin mali durumuna göre farklılık gösterecek.

Bu düzenleme ile birlikte, vefat ve sakatlık gibi bedeni hasarların tazminatı tamamen kamuya ait olacak.

Böylece, sigorta şirketlerinin bedeni tazminat ödeme yükümlülüğü ortadan kalkacak ve şirketler yalnızca maddi hasarlarla ilgilenecek.

Yeni uygulamanın 2025 yılının ortalarında yürürlüğe girmesi bekleniyor.