Trafikte en çok vakit kaybettiren şehirler belli oldu! İstanbul 100 saatin üstüne çıktı

Haber Merkezi

Trafik çilesi işe, okula ya da herhangi bir yere giderken herkesin isyan ettiği sorunların başında yer alır. Yoğun nüfus, artan araç sayısı ve yetersiz altyapı, dünya genelinde milyonlarca insanın trafikte vakit kaybetmesine nedenleri arasında sıralanır.

Bu nedenlerden ötürü saatlerini trafikte harcayan birçok büyükşehir yapılan bir araştırma sonucunda trafikte geçirdikleri süreler ile şaşırttı.

Yeni yayımlanan bu araştırma sonuçlarına göre 100 saati aşan sürelerle, trafikte en çok zaman kaybettiren şehirleri listelendi. Söz konusu listede İstanbul’un trafikte geçirdiği süre 100 saatin üzerine çıktı.

HAYATLARI TRAFİKTE GEÇİYOR!

Büyükşehirlerde yaşanan trafik sıkıntısı üzerinde yapılan çalışmalar sonucundan o şehirde yaşayanların adeta hayatları trafikte geçiyormuş. İşte, trafikte en çok vakit kaybeden şehirler listesi:

1-İSTANBUL: 105 SAAT

2- NEW YORK: 102 SAAT

3- ŞİKAGO: 102 SAAT

4- LONDRA: 101 SAAT

5- MEKSİKO: 97 SAAT

6- PARİS: 97 SAAT

7- CAPE TOWN: 94 SAAT

8- JAKARTA: 89 SAAT

9- LOS ANGELES: 88 SAAT

10- BRİSBANE: 84 SAAT