Trafikte sakın bunu yapmayın: Cezalar katlandı! Affetmiyorlar… Sürücüler dikkat! Artık trafikte daha dikkatli olmanız gerekiyor. İçişleri Bakanlığı trafik cezasını yükseltti. Eğer trafikte bunu yaparsanız…

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İçişleri Bakanlığı, yetkisi olmadan aracına çakar ve siren takan sürücülerle mücadele konusundaki kararlılığını sürdürüyor.

Bu tür kurallara uymayan sürücüler için cezaların artırılması, bu tehlikeli davranışın önlenmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Bu kapsamda, bu tür ihlalleri gerçekleştiren sürücülere yönelik cezaların artırılması ve trafikten men edilme uygulamalarının başlatılması planlanıyor.

Cezalar artıyor

Trafik kurallarına uymayan sürücüler için getirilen yeni ceza düzenlemeleri, trafik cezalarının rekor seviyelere çıkmasına neden oluyor.

Daha önce 1.823 TL olan trafik cezasının, artık 4.064 TL'ye yükseltilmesinin ardından, araçların trafikteki kontrolüne ağırlık verilecek.

Sürücülerin trafikte usulsüz çakar taktırdığını söyleyen yetkililer şu açıklamayı yaptı:

“Özellikle zengin kişiler, suç örgütü liderleri trafik cezasını ödeyip bunları kullanmaya devam ediyor. Fırsat vermemek için kurallara uymayanların araçları trafikten men edilecek, cezaları önümüzdeki dönemde daha da artırılacak”