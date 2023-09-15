Trafikte yeni dönem! Ehliyet taşımaya gerek kalmıyor! Bunu yapanlar ehliyet taşımak zorunda değil Trafik polisleri tarafından gerçekleştirilen kontrollerde bir dönem sona eriyor. Bunu yapanlar ehliyet taşımak zorunda kalmıyor. İşte detaylar..

ensonhaber.com Trafikte sürücülerin korkulu rüyası olan polis çevirmesinde ehliyet kontrolü korkusu tarihe karışacak. 21 Eylül 2020 tarihinde hayata geçirilen “Hayat Kimliğinle kolay” uygulaması ile yeni nesil sürücü belgesi bilgileri elektronik kimlik kartlarında yer alan çipin içerisine entegre edilebiliyor. Bu uygulama sayesinde kimlik kartı yanında olan vatandaşların trafikte yanlarında ehliyet bulundurma zorunluluğu ortadan kalkıyor. Yeni tip sürücü belgesi ve yeni nesil kimlik kartına sahip olanlar, kimlik kartlarıyla nüfus müdürlüklerine başvurarak bu uygulamadan yararlanabilir. Yeni tip sürücü belgesi bulunanlar, yeni nesil elektronik kimlik kartı başvurusu sırasında bu uygulamadan faydalanabilir. Yeni nesil elektronik kimlik kartı bulunanlar yeni tip sürücü belgesi başvurusu sırasında bu uygulamadan faydalanabilir. Bu işlemlerin tamamı ücretsiz bir şekilde gerçekleştirebilmektedir. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, "Hayat Kimliğinle Kolay" uygulaması ile sürücü belgesi bilgilerini T.C. kimlik kartlarına taşıyanların sayısının 6 milyon 275 bine ulaştığını açıkladı.

Salih Demirgan

Seo Editor

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