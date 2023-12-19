Transfer arenası alev alev! Beşiktaş’ın yıldızı, Galatasaray’a imzayı atıyor Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, ezeli rakibi Beşiktaş’ın efsanesini kadrosuna katmak için kolları sıvadı. Yıldız isim anlaşmaya yakın.

ensonhaber.com

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde son maçta Kopenhag'a kaybederek Avrupa'nın zirvesinden ayrıldı.

Bu yenilgiyle birlikte, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden sarı-kırmızılılar, Çekya ekibi Sparta Prag ile kozlarını paylaşacak.

Avrupa Ligi'nde zirveye oynamak isteyen Galatasaray, transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı.

Takım, defans hattını güçlendirmek adına kolları sıvadı ve ezeli rakibi Beşiktaş'ın eski yıldızına göz dikti.

Yıldız isim adım adım Galatasaray’a geliyor…

Beşiktaş'ın eski yıldızı Galatasaray'a...

A Spor’un haberine göre; Angelino ile yollarını ayırmayı düşünen Galatasaray, Beşiktaş’ın eski yıldızı Rıdvan Yılmaz’a kancayı taktı.

22 yaşındaki sol bek, geçtiğimiz yaz 4 milyon Euro karşılığında Beşiktaş’tan İskoç ekibi Glasgow Rangers’a transfer olmuştu.

Sarı-kırmızılılar yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

Rıdvan Yılmaz, İskoç ekibinde çıktığı 10 maçta 1 gol kaydetti. Türkiye’ye dönmeye ise sıcak baktığı öne sürüldü.