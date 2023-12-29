Transfer arenasında dev çalım: Fenerbahçe’nin gözdesi, Trabzonspor’a imzayı atıyor Abdullah Avcı’nın gelişiyle performansı yükselten Trabzonspor, ara transfer dönemi için kolları sıvadı. Bir dönem Fenerbahçe’nin de istediği Brezilyalı yıldızı kadrosuna katmak istiyor.

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Trabzonspor, Süper Lig'de şampiyonluk hedefiyle sezona başlamış ancak istenilen performansı Nenad Bjelica ile elde edememişti.

Bu nedenle, kötü sonuçların ardından Bjelica ile yollar ayrıldı ve yerine deneyimli isim Abdullah Avcı geldi.

Avcı'nın takıma katılışıyla birlikte, Trabzonspor'un performansında belirgin bir yükseliş yaşandığı gözlemlendi.

Yeni teknik direktörün etkisi altında takımın oyununu geliştiren Trabzonspor yönetimi, daha da güçlü bir kadro için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Özellikle stoper bölgesini daha sağlam bir yapıya kavuşturmak isteyen kulüp, Fenerbahçe'nin de çok istediği Brezilyalı yıldız isimle temas halinde.

Fenerbahçe'ye dev çalım

Brezilya basınında yer alan haberlere göre; Trabzonspor, Fluminense’nin kaptanı Nino’yu kadrosuna katmak istiyor.

Borda-mavililerin 26 yaşındaki stoper için girişimlerde bulunduğu iddia edildi.

Nino, Fluminense formasıyla çıktığı 57 maçta 5 gol, 2 asist kaydetti.