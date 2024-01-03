Transfer piyasası karıştı! Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız ismin peşinde… Süper Lig'de heyecan dorukta! Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray, futbol dünyasını sarsacak büyük bir transfer için rekabet halindeler. Brezilyalı yıldız bakın hangi takımı seçecek…

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Süper Lig'de transfer sezonunun kızışmasıyla birlikte Galatasaray ve Fenerbahçe, büyük transferlerle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Zaha ve Syzmanski transferlerinde karşı karşıya gelen iki dev kulübün şimdi de yeni bir transfer konusunda rekabet içinde olduğu iddia ediliyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bu sezon transfer gündemini domine ettiği belirtilirken, her iki kulübün yeni bir futbolcu transferi için karşı karşıya geldiği öne sürüldü.

Bir dönem değeri 90 milyon Euro olan Brezilyalı yıldızın hangi takımı seçeceği ise merak konusu.

Fenerbahçe ve Galatasaray, Brezilyalı yıldızın peşinde

İngiliz basınından talkSport'ta yer alan habere göre; Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray, Brezilyalı Roberto Firmino’yu kadrosuna katmak istiyor.

Firmino’nun Fenerbahçe efsanelerinden Alex de Souza ile görüşme yaptığı iddia edildi.

Yıldız oyuncu için iki kulübün de önümüzdeki günlerde ciddi adımlar atması bekleniyor. Firmino, su an Arap ekiplerinden Al Ahli’de forma giyiyor.