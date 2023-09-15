Transfer sezonu ne zaman, saat kaçta bitiyor? TFF son tarihi açıkladı... Süper Lig, son yılların en çekişmeli ve flaş transferlerine sahne olan bir yaz transfer sezonunu geride bırakıyor. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor gibi büyük kulüplerin son gün transfer yapma olasılığı, futbolseverler tarafından merakla beklenirken, bir diğer merak edilen konu ise "transfer sezonu ne zaman sona erecek?" sorusu oldu

ensonhaber.com Bu yaz transfer sezonu, Süper Lig'in en önde gelen kulüpleri arasında sürdürülen transfer mücadelesi ile futbolseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Taraftarlar, yeni sezon öncesinde takımlarının kadrolarını güçlendirmesi için yöneticilerden büyük beklentiler içindeydi. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor gibi büyük kulüplerin dev transferlerinin ardından transfer sezonunun bitiş tarihi gündemde yerini aldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), transfer sezonunun bitiş tarihini duyurdu. Bu tarihten itibaren kulüpler, transferlerini yapamayacak ve kadrolarını değiştiremeyecekler. Büyük kulüplerin hangi yıldız oyuncuları transfer edeceği ve kadrolarını nasıl şekillendireceği, futbol gündeminin en sıcak konularından biri oldu. Peki, transfer sezonu ne zaman, saat kaçta bitecek? İşte merak edilen tarih... Transfer sezonu ne zaman bitiyor? 2023-2024 sezonu yaz transfer dönemi 26 Haziran’da başladı. TFF’nin kararına göre, 15 Eylül’de sona erecek. Ara transfer dönemi ne zaman? Ara transfer dönemi ise 11 Ocak 2024 tarihinde başlayıp, 9 Şubat 2024 tarihinde bitecek.

Google News

Abone Ol