Transferde fırtınalar kopacak! Beşiktaş’ın yıldızı Trabzonspor’a imzayı atıyor Transfer arenasında fırtına esti! Beşiktaş’ın yıldızı Trabzonspor’a imzayı atıyor Ara transfer dönemine kısa bir zaman kala Trabzonspor kolları sıvadı. Kadrosunu güçlendirmek isteyen bordo-mavililer, Beşiktaş’ın yıldızını istiyor.

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Süper Lig'in ikinci yarısının kapıları aralanırken, takımlar ara transfer dönemi için kolları sıvıyor.

19 Mayıs tarihine kadar devam edecek sezonun ikinci yarısı için, çalışmalar hız kazandı.

Öte yandan 11 Ocak'ta başlayacak olan ara transfer ve tescil dönemi de yaklaşıyor.

Güçlü bir kadro oluşturmanın yanı sıra yabancı kontenjanını boşaltma hedefiyle adımlar atan bordo-mavililer, ara transfer döneminde dikkat çekici hamleler yapmaya hazırlanıyor.

Özellikle Beşiktaş'ın kapısını çalmayı planlayan Trabzonspor’un, transfer stratejisini belirlediği belirtiliyor. Takım, kadrosunu güçlendirmek için Beşiktaş'la potansiyel bir temas içine girecek. Yapılacak transfer görüşmeleriyle ilgili detaylar ise merakla bekleniyor.

Trabzonspor'dan Beşiktaş'a tarihi çalım

61 Saat'in haberine göre; Trabzonspor, transfer çalışmalarında yeni rotalar belirlemeye hazırlanıyor. Özellikle sağ bek pozisyonunda yaşanan değişiklikler, bordo-mavili takımın gündemine yeni oyuncuların transferini getirdi.

Stryger'ın transferi yerine gözlerini Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Fransız sağ bek Valentin Rosier'a çeviren Trabzonspor, oyuncunun durumunu incelemeye aldı.

Öte yandan Larsen’in sezon sonuna kadar 600 bin euro talebinin ardından, Danimarkalı sağ bek için bonservis bedeli elde etmeyi planlıyor.

27 yaşındaki Fransız sağ bek, Beşiktaş formasıyla kadro dışı kaldığı dönemde 21 maça çıktı ve 2 asist kaydetti.