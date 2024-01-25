Transferde yılın sürprizi! Galatasaray’ın eski yıldızı Trabzonspor’a geliyor Trabzonspor, transfer çalışmalarını teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda sürdürüyor. Kulüp, ezeli rakibi Galatasaray'ın eski yıldızını kadrosuna katmak için kolları sıvadı.

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Süper Lig'in 21. haftasında kendi sahasında Galatasaray'a karşı 1-5'lik skorla mağlup olan Trabzonspor, taraftarlarını derin bir hayal kırıklığına uğrattı.

Bu ağır mağlubiyetin ardından, kulüp transfer operasyonunda kolları sıvadı ve Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda çalışmalara başladı.

Anastasios Bakasetas'ın ayrılışıyla birlikte ortaya çıkan mevkii ihtiyacı, yönetimi harekete geçirerek takımı güçlendirmeye odaklanmalarına neden oldu.

Karadeniz ekibi, ezeli rakibi Galatasaray’ın eski yıldızını kadrosuna katmak için harekete geçti.

Trabzonspor'dan dev transfer hamlesi

Kadro kalitesi açısından sorunlar yaşayan Trabzonspor’un, bir dönem Galatasaray’da da forma giyen Adana Demirspor oyuncusu Emre Akbaba’ya talip olduğu belirtildi.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, yaptığı açıklamayla, Trabzonspor, Pendikspor ve Ankaragücü’nün Emre Akbaba’ya talip olduğunu söyledi.

Ancak cezbedici bir fiyat karşılığında transferin düşünüleceğini belirtti.

31 yaşındaki Emre Akbaba, bu sezon Adana Demirspor formasıyla çıktığı 28 maçta 7 gol ve 1 asist kaydetti. Güncel piyasa değeri ise 1.6 milyon Euro.