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Trendyol 1. Lig’de bu hafta maçlar oynanacak mı? 1. Lig maçları ne zaman?

Trendyol 1. Lig’de bu hafta maçlar oynanacak mı? 1. Lig maçları ne zaman? Trendyol 1. Lig'de bu hafta milli ara sebebiyle maçlar oynanmayacak mı? İşte futbolseverlerin merak ettiği sorunun yanıtı...