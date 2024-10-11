Trendyol 1. Lig’de bu hafta maçlar oynanacak mı? 1. Lig maçları ne zaman?

Hüseyin Topuz
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında futbolseverleri birbirinden önemli karşılaşmalar bekliyor.
Bilindiği üzere Süper Lig’de bu hafta milli ara sebebiyle müsabakalar oynanmayacak.
Futbolseverler ise Trendyol 1. Lig’de maçların oynanıp oynanmayacağını öğrenmek istiyor.
Peki, milli ara sebebiyle Trendyol 1. Lig maçlarında erteleme olacak mı? İşte merak edilenler...
Trendyol 1. Lig'de milli ara sebebiyle bu haftasonu oynanması planlanan 9. hafta karşılaşmaları oynanmayacak.
Trendyol 1. Lig'de 9. hafta maçları 18, 19, 20 ve 21 Ekim tarihlerinde oynanacak.