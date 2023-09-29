Trendyol Süper Lig 7. hafta! Samsunspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol Süper Lig'in 7. hafta açılış maçında Samsunspor ile Gaziantep FK kzolarını paylaşacak. İşte maçın merak edilenleri..

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Samsunspor ile Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 7. hafta açılış maçında karşı karşıya gelecek.

Futbolseverler Samsunspor - Gaziantep FK maçının detaylarını öğrenmek için aramalarına hız verdi.

Ev sahibi Samsunspor bu sezon oynadığı 5 maçta 1 beraberlik 4 mağlubiyet aldı. Karadeniz ekibi bu sezon henüz galibiyet alamadı.

Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayıran Samsunspor'da takımın başına kimin geleceği henüz belli olmadı.

Gaziantep FK'da geçtiğimiz haftalarda takımın başına eski teknik direktörü Marius Sumudica'yı geri getirdi. Antep temsilcisi Süper Lig'e bu sezon oynadığı 6 maçta 1 galibiyet 5 yenilgi aldı.

Peki, Samsunspor - Gaziantep FK maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları..

Samsunspor - Gaziantep FK maçı ne zaman?

Samsunspor - Gaziantep maçı 29 Eylül Cuma (bugün) günü saat 20:00'de başlayacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.