Trendyol Süper Lig 8. hafta! Pendikspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Pendikspor ile Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Zorlu maçın merak edilenlerini sizler için derledik. İşte maçın detayları..

ensonhaber.com Pendikspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Furbolseverler Pendikspor ile Sivasspor arasında oynanacak maçın detaylarını araştırmaya başladı. Mücadeleyi yakından takip edenler maçın başlayacağı saati ve yayınlanacağı kanal hakkında aramalarına hız verdi. Süper Lig'in yeni ekiplerinden olan Pendikspor bu sezon henüz galibiyet alamadı. Osman Özköylü'nün çalıştırdığı Pendikspor, Trendyol Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Öte yandan Servet Çetin yönetimindeki Sivasspor ise bu sezon oynadığı 7 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Sivasspor topladığı 7 puan ile Trendyol Süper Lig'de 13. sırada yer alıyor. Alt sıralardan kurtulmak isteyen iki takımın mücadelesi futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Pendikspor - Sivasspor maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın merak edilenleri... Pendikspor - Sivasspor maçı ne zaman? Pendikspor - Sivasspor maçı 7 Ekim Cumartesi (bugün) günü saat 13:30'da başlayacak. Turgut Doman'ın yöneteceği maç beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.