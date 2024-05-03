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Trendyol Süper Lig ne zaman bitecek? İşte 2023-2024 sezonu bitiş tarihi

Trendyol Süper Lig ne zaman bitecek? İşte 2023-2024 sezonu bitiş tarihi Trendyol Süper Lig'in sona ereceği tarih merak uyandırdı. Peki, Trendyol Süper Lig'de 2023/2024 sezonu ne zaman sona erecek? İşte o tarih..