Trendyol Süper Lig ne zaman bitecek? İşte 2023-2024 sezonu bitiş tarihi

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Trendyol Süper Lig'in sona ereceği tarih futbolseverler tarafından merak ediliyor.
Şampiyonluk yarışının ve kümede kalma mücadelesinin büyük heyecana sahne olduğu Süper Lig'de yavaş yavaş sona geliniyor.
Bu hafta 35. hafta maçlarının oynanacağı Trendyol Süper Lig'in ne zaman sona ereceği son günlerde sık sık gündeme geliyor.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geçen şampiyonluk yarışı futbolseverlerin heyecanını artırıyor.
Peki, Trendyol Süper Lig'de 2023/2024 sezonu ne zaman sona erecek?
İşte Süper Lig'in sona ereceği o tarih...
Süper Lig ne zaman bitecek?
Trendyol Süper Lig'de 2023/2024 sezonu 26 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.
Trendyol Süper Lig'de 2024/2025 sezonu ise ve 9 Ağustos 2024 tarihinde oynanacak maçlar ile başlayacak.