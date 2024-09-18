TRT futbolseverleri ekran başına kitleyecek! Devler Ligi'nde bugün 2 maç şifresiz! Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı hız kesmeden devam ediyor. TRT 1'in bugün şifresiz yayınlayacağı maçlar merak uyandırdı. İşte bugünün maç programı...

Hüseyin Topuz

Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başladı. UEFA'nın kulüp bazında en önemli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi bu sezon ilk kez lig formatında düzenleniyor.

Bilindiği üzere Şampiyonlar Ligi heyecanı bu sene TRT ekranlarında yaşanacak.

TRT 1 kanalının şifresiz yayınlayacağı Şampiyonlar Ligi maçları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

TRT 1'in yayın akışının belli olmasının ardından hangi Şampiyonlar Ligi maçlarının şifresiz olarak ekrana geleceği kesinleşti.

İşte, TRT 1'in 18 Eylül Çarşamba günü yayınlayacağı maçların programı...

18 Eylül Çarşamba

19:45 Bologna - Shakhtar Donetsk (TRT 1)

22:00 Club Brugge - Borussia Dortmund (TRT 1)