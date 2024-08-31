TRT Spor futbola doyuracak! İşte şifresiz yayınlanacak 6 maç...
Editör: Salih Demirgan

TRT Spor, Trendyol 1. Lig'de oynanan maçları şifresiz olarak ekranlara getirmeye devam ediyor.

TRT Spor'un bu hafta şifresiz olarak yayınlayacağı maçların programı merak uyandırdı.

TRT Spor'un 31 Ağustos ile 2 Eylül tarihleri arasında ekranlara getireceği maçlar hakkında aramalar hız kazandı.

Futbolseverler TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçları öğrenmek için aramalarına hız verdi.

31 Ağustos ile 2 Eylül tarihleri arasında TFF 1. Lig'de oynanacak 6 maç TRT Spor'da şifresiz olarak ekrana gelecek.

Peki, TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte maç programı..

31 Ağustos Cumartesi

17:00 Keçiörengücü - Boluspor (TRT Spor)

19:15 Ümraniyespor - Fatih Karagümrük (TRT Spor)

21:45 Çorum FK - Sakaryaspor (TRT Spor)

1 Eylül Pazar

19:15 MKE Ankaragücü - İstanbulspor (TRT Spor)

21:45 Pendikspor - Iğdır FK (TRT Spor)

2 Eylül Pazartesi

21:00 Amed SK - Kocaelispor (TRT Spor)