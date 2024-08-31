TRT Spor futbola doyuracak! İşte şifresiz yayınlanacak 6 maç...

TRT Spor, Trendyol 1. Lig'de oynanan maçları şifresiz olarak ekranlara getirmeye devam ediyor.
TRT Spor'un bu hafta şifresiz olarak yayınlayacağı maçların programı merak uyandırdı.
TRT Spor'un 31 Ağustos ile 2 Eylül tarihleri arasında ekranlara getireceği maçlar hakkında aramalar hız kazandı.
Futbolseverler TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçları öğrenmek için aramalarına hız verdi.
31 Ağustos ile 2 Eylül tarihleri arasında TFF 1. Lig'de oynanacak 6 maç TRT Spor'da şifresiz olarak ekrana gelecek.
Peki, TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte maç programı..
31 Ağustos Cumartesi
17:00 Keçiörengücü - Boluspor (TRT Spor)
19:15 Ümraniyespor - Fatih Karagümrük (TRT Spor)
21:45 Çorum FK - Sakaryaspor (TRT Spor)
1 Eylül Pazar
19:15 MKE Ankaragücü - İstanbulspor (TRT Spor)
21:45 Pendikspor - Iğdır FK (TRT Spor)
2 Eylül Pazartesi
21:00 Amed SK - Kocaelispor (TRT Spor)