TÜİK açıkladı: İşte, Türkiye’de en uzun yaşam süresine sahip olan iller...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilerin ardından 2021-2023 yıllarına ilişkin hayat tabloları belli oldu.
Açıklanan veriler sonrasında yeni doğmuş bir bireyin doğuştan itibaren beklenen yaşam süresi belli oldu. Söz konusu veriler, 2020-2022 döneminde 77,5 yıl iken, 2021-2023 döneminde gerileme kaydederek 77,3 yıl oldu.
2020-2022 döneminde erkeklerde 74,8 yıl olan yaşam süresi, 2021-2023 döneminde 74,7 yıla gerilerken, kadınlarda ise 80,3 yıldan 80 yıla geriledi. Erkekler ve kadınlar arasındaki yaşam süresi farkı ise 5,3 yıl oldu.
Yaşam sürelerine dair paylaşılan detaylı verilerde şehirlerin yaşam sürelerine de yer verildi. Türkiye’nin en uzun yaşam süresine sahip olan şehirler bakın hangileri oldu.
EN UZUN YAŞAM SÜRESİNE SAHİP OLAN İLLER
1- Tunceli: 80,8 yıl
2- Şırnak ve Mardin: 79,7 yıl
3- Muğla: 79,3 yıl
4- Ankara: 79,2 yıl
5- İstanbul 78,6 yıl