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TÜİK açıkladı: İşte, Türkiye’de en uzun yaşam süresine sahip olan iller...

TÜİK açıkladı: İşte, Türkiye’de en uzun yaşam süresine sahip olan iller... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021-2023 döneminde Türkiye genelinde doğuşta beklenen yaşam süresinin 77,3 yıl olduğunu açıkladı. Açıklanan verilerin ardından Türkiye’de en uzun yaşam süresine sahip olan illerde belli oldu. İşte, o iller...